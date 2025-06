Santo Spirito con le spalle al muro | serve un cinque per restare in gioco

Tra sfide e colpi di scena, Elia Cicerchia si prepara a sfidare il destino con determinazione. Con le spalle al muro e un cinque da conquistare, ogni movimento diventa cruciale per mantenere in gioco il cuore gialloblu. Dopo aver cambiato cavallo all’ultimo minuto, Toni rappresenta la sua nuova speranza. Riuscirà Cicerchia a centrare il bersaglio e salvare il quartiere? La risposta si nasconde nell’epilogo di questa emozionante corsa.

Elia Cicerchia può solamente colpire il centro per tenere in gioco il quartiere gialloblu, lui che nelle ultime quattro giostre non è mai riuscito a trovare il centro per questa edizione ha dovuto cambiare cavallo all'ultimo minuto. In sella a Toni, come nella giostra di settembre, corre verso il.

