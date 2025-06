Santarcangelo si stringe attorno alla famiglia Paganelli. Massimo ha dedicato la sua vita alla città.

Santarcangelo si stringe con affetto attorno alla famiglia Paganelli, testimoniando il profondo legame tra la comunità e Massimo Paganelli, figura amata e dedita alla città. In tanti hanno reso omaggio nel Municipio durante la camera ardente e nel commiato di sabato mattina, sottolineando quanto il suo impegno e il suo sorriso abbiano lasciato un segno indelebile. Un afflusso continuo di persone ha...

In tanti hanno fatto visita in Municipio per l’ultimo saluto a Massimo Paganelli, sia in occasione della camera ardente aperta nel pomeriggio di ieri (venerdì 20 giugno) sia per il momento di commiato che si è svolto nella mattinata di sabato, 21 giugno. Un afflusso continuo di persone ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it