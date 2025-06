Sant' Andrea scende in lizza a caccia di 5

sant'andrea scende in lizza a caccia di un quinto successo, puntando a riscrivere la propria storia e mantenere viva la speranza di conquista. La sfida si fa avvincente, con Saverio Montini chiamato a difendere il record dell’ultimo centro, datato giugno 2023. Intanto, la tensione in piazza cresce, creando un’atmosfera elettrica: il destino di sant'andrea è nelle mani di chi saprà emergere, guidato dalla passione e dalla determinazione.

Seconda carriera per Sant'Andrea che, se non vuole uscire dai giochi, deve riuscire a marcare un 5. L'arduo compito tocca a Saverio Montini. L'ultimo centro conquistato risale al giugno 2023, quando il quartiere bianco verde uscì vincitore delle giostra. Intanto la tensione in piazza sale:

Pronti i cavalieri di Porta Sant'Andrea: chi scenderà in lizza - I Cavalieri di Porta Sant'Andrea sono pronti a tornare in scena, determinati come mai prima. Anche quest’anno, nulla sarà cambiato: le coppie di settembre si riconfermano, portando con sé la tradizione e l’adrenalina di sempre.

Sant'Andrea terzo sulla lizza. Così i punteggi di Tavanti e Bruni - La tensione sale tra i familiari e gli appassionati presenti. Leonardo Tavanti, alla sua prima Prova Generale, affronta con determinazione la sfida sotto gli occhi di tutti.

LIVE | Giostra, prova generale: vince Sant'Andrea con 9 punti; Sant'Andrea vince la 146esima Giostra del Saracino agli spareggi; Parte la caccia al binomio perfetto L’intesa con i cavalli per la svolta.

Un solco sulla lizza, poi il blackout. Prima notte di prove tra imprevisti e qualche cinque - Porta Crucifera ha cominciato la sua sessione con un quarto d'ora di ritardo per i problemi della pista. Lo riporta arezzonotizie.it

Sant’Andrea, Montini cambia cavallo - Il capitano Gavagni: "Non possiamo fare altrimenti, non vogliamo rischiare" ... Riporta msn.com