Sanità sannita nasce un tavolo tecnico permanente | l’Ordine incontra le istituzioni

Nella suggestiva cornice di Benevento, nasce un tavolo tecnico permanente per la sanità sannita: un ponte tra istituzioni, medici e cittadini. Questa iniziativa, promossa dall’Ordine dei Medici, mira a creare un dialogo costruttivo e concreto sulle sfide attuali del sistema sanitario locale, garantendo il diritto alla salute come fondamento di una comunità forte e unita. È l’inizio di un percorso fondamentale verso un futuro più sano e sostenibile.

Tempo di lettura: 6 minuti Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento (organo sussidiario dello Stato) ha organizzato questa mattina, presso la sede dell'OMCeOdi Benevento, un incontro con i rappresentanti "politico istituzionali" del territorio sannita per dare vita ad un dibattito sulle attuali problematiche legate alla sanità sannita e sul rispetto del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della nostra Costituzione, "La sanità pubblica è un bene comune da difendere a ogni costo". I temi dell'incontro sono stati: analisi e confronto sulle criticità del sistema sanitario pubblico nazionale e del loro impatto sull'offerta sanitaria del nostro territorio; importanza di una sanità pubblica accessibile, capillare e basata sul principio di prossimità per ridurre le attuali disuguaglianze tra aree urbane e aree interne, soluzioni che possano aumentare l'attrattività, sia per i medici che per i cittadini, della nostra realtà sanitaria: questi i principali temi su cui è avvenuto il confronto.