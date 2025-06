Sanità pronto soccorso più rapidi e accoglienti | il piano della Regione Piemonte

Sanit224 si impegna a trasformare i pronto soccorso in strutture più rapide, accoglienti e dotate di informazioni aggiornate, grazie al nuovo piano della Regione Piemonte. Questo intervento strategico mira a garantire una presa in carico completa, considerando anche gli aspetti sociali e relazionali del paziente. Con azioni incisive di riqualificazione e modernizzazione, il futuro dei servizi di emergenza si annuncia più efficiente e umano, migliorando la qualità dell’assistenza per tutti.

"Grazie alla deliberazione di giunta regionale approvata avremo dei pronto soccorso più rapidi, accoglienti e con maggiori informazioni, per una presa in carico globale della persona, inclusi gli aspetti sociali e relazionali. Con azioni incisive di riqualificazione e riammodernamento.

