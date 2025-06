Sanità per il Frignano un solo medico del 118

Dal 1° luglio, con la soppressione dei medici del 118 a Fanano e Pievepelago, si mette a rischio la sicurezza di un’intera comunità. Maria Cristina Bettini del comitato ‘Salviamo l’Ospedale di Pavullo’ denuncia come queste decisioni compromettono l’efficienza del servizio d’emergenza urgenza nel Frignano, con conseguenze che si ripercuotono sull’intera regione. È il momento di riflettere: la salute non può essere sacrificata sulla soglia della burocrazia.

"Che coraggio parlare di maggiore efficienza del servizio d’emergenza urgenza nel Frignano, con ricadute poi su tutta la Regione, quando di fatto sopprimono il medico del 118 a Fanano e a Pievepelago". Maria Cristina Bettini, del comitato ‘Salviamo l’Ospedale di Pavullo’ interviene in merito agli annunciati cambiamenti per la sanità in Appennino, nella gestione delle emergenze e delle urgenze. "Dal 1° luglio – tuona Bettini - su disposizione dell’Ausl, la convenzione con i medici di emergenza territoriale, non verrà rinnovata, e verranno meno i medici operativi a Sestola a Pievepelago. Un solo medico del 118, quello dell’automedica 108 di Pavullo, dovrà girare l’intero Frignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sanità, per il Frignano un solo medico del 118"

