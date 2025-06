Sancho-Napoli Romano | Contatti continui si può sbloccare in due modi

Il calciomercato del Napoli si anima con importanti sondaggi e possibili colpi di scena. Fabrizio Romano, esperto di mercato, svela che Jadon Sancho potrebbe presto diventare un nuovo rinforzo per le fasce azzurre, ma ci sono due strade per sbloccare questa operazione. Con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva e all’altezza delle aspettative, il club partenopeo continua a lavorare con determinazione. La telenovela è appena iniziata… Restate sintonizzati!

L’esperto di calciomercato, il giornalista Fabrizio Romano, ha parlato di Jadon Sancho, calciatore che piace al Napoli per rinforzare le proprie fasce. Dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il Napoli intende continuare a fare sul serio per quanto concerne il calciomercato. L’intenzione è quella di regalarsi una rosa completa dal punto di vista qualitativo, oltre che quantitativo. Sono molteplici i nomi accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis che, in sinergia con Antonio Conte e il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, vuole allestire un organico di livello, al passo di una societĂ ormai ambiziosa come quella partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sancho-Napoli, Romano: “Contatti continui, si può sbloccare in due modi”

