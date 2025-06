Sancho Juventus sarà duello con il Napoli! Bianconeri al lavoro con il Manchester United | la mossa del club di De Laurentiis Ultime

Il mercato estivo è infuocato e le trattative tra Juventus, Napoli e Manchester United si fanno sempre più intense. Jadon Sancho al centro di un duello tra le grandi del calcio italiano, con la Juve pronta a sfidare i partenopei per assicurarsi il talento inglese. La strategia dei bianconeri si fa sempre più chiara, ma quali saranno le mosse decisive nelle prossime settimane? Rimanete con noi per scoprire tutte le ultime novità di questa emozionante corsa al colpo di mercato.

Sancho Juventus, duello con il Napoli! La rivelazione sul futuro dell'esterno inglese del Manchester United. Luca Cilli, a Sky Sport, ha fornito nuovi aggiornamenti di calciomercato Juve anche per quanto riguarda il futuro di Jadon Sancho. Si profila un nuovo duello con il Napoli. SANCHO – «Duello di mercato Juventus e Napoli. La Juve sta continuando a dialogare con il Manchester United per capire costi e modalità di trasferimento. Il Napoli invece sta provando a convincere direttamente il giocatore. Sicuramente farebbe comodo ad entrambe».

In questa notizia si parla di: duello - sancho - juventus - napoli

