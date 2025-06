Sancho Juventus | bianconeri in vantaggio sul Napoli in quell’aspetto ma la volontà del calciatore… L’indiscrezione sul futuro dell’inglese

Il futuro di Sancho si infiamma tra Juventus e Napoli, con i bianconeri in vantaggio in alcune trattative. La volontà del calciatore sembra orientata a un cambiamento importante, e le ultime indiscrezioni rivelano dettagli esclusivi sul suo prossimo passo. Chi avrà la meglio? Scopriamo insieme le strategie e le opportunità che potrebbero cambiare il volto del mercato estivo.

Sancho Juventus: bianconeri in vantaggio sul Napoli in quell'aspetto. Tutti gli ultimi aggiornamenti sull'inglese. Il giornalista Baiocchini ha parlato a Sky Sport per analizzare il futuro di Sancho, accostato al mercato Juve ma anche al Napoli. PAROLE – «Sancho ha dato la disponibilità al trasferimento al Napoli ma non è riuscito a trovare ancora un accordo con il Manchester United. La Juventus si è mossa diversamente andando prima a trattare con il Manchester United per capire se si potesse trovare un accordo e poi eventualmente, qualora questo accordo venisse trovato, andrebbe a provare a chiudere il cerchio con Jadon Sancho, cosa che ancora non ha fatto.

Nella giornata di oggi contatti tra la Juventus e il Manchester United per Jadon Sancho. A riportarlo è Sky Sport Il Napoli però avrebbe un vantaggio nei confronti dei bianconeri Infatti il club azzurro, essendosi mosso in anticipo, sembrerebbe avere la prior Vai su X

