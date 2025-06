Sancho Juve Gazzetta | nuovo sondaggio per l’inglese dello United tra le alternative due giovanissimi talenti Le novità

La Juve torna a sognare Sancho, l’inglese del Manchester United, nel vivo del calciomercato. Dopo aver sondato il suo interesse l’estate scorsa, ora la società bianconera valuta anche due giovani talenti come alternative. La sfida tra esperienza e promesse future si fa sempre più avvincente: sarà questa la mossa vincente per rinvigorire le ambizioni juventine? Restate sintonizzati per tutte le ultime novità e sviluppi.

Sancho Juve (Gazzetta dello Sport): nuovo sondaggio per l’inglese del Manchester United, tra le alternative due giovanissimi talenti. Le novità. Nelle scorse ore il calciomercato Juve ha fatto un nuovo sondaggio per Jadon Sancho, già cercato la scorsa estate prima del suo trasferimento in prestito al Chelsea e inseguito in questa fase anche dal Napoli. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che però fa i nomi anche di due giovanissimi come possibili alternative all’ex Borussia Dortmund nel reparto: si tratta di Ben Seghir del Monaco e Moore del Tottenham. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve (Gazzetta): nuovo sondaggio per l’inglese dello United, tra le alternative due giovanissimi talenti. Le novità

