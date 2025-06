Sancho ha l’accordo col Napoli ora si tratta col Manchester Utd

Il mercato estivo si infiamma con il Napoli che punta a rafforzarsi dopo la vittoria dello scudetto. Sancho ha ormai l’accordo con i partenopei, ma la trattativa con il Manchester Utd è ancora in corso, con il club azzurro che spinge per uno sconto. La campagna di rafforzamento dei campioni d’Italia entra nel vivo, con tanti nomi caldi e trattative avvincenti che promettono sorprese. Resta sintonizzato per tutte le novità sul futuro del Napoli!

Per l'esterno il Napoli chiede uno sconto agli inglesi. Continua la campagna di rafforzamento del Napoli campione d'Italia. Tanti i nomi che sta trattando la.

