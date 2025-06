San Pietro in Cariano completata l' elezione della consulta del territorio

San Pietro in Cariano si rinnova con l’elezione della Consulta del Territorio, un passo fondamentale per rafforzare il coinvolgimento comunitario e migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini. Con referenti e consiglieri di frazione pronti a rappresentare le diverse esigenze, questa iniziativa promette di rendere il territorio più vivibile, sostenibile e vicino alle persone. È il momento di guardare avanti, insieme, verso un futuro più prospero e partecipato.

L'amministrazione comunale di San Pietro in Cariano ha completato l'elezione della consulta del territorio con la nomina dei referenti e dei consiglieri di frazione. L'obiettivo di questo organo è di contribuire al monitoraggio, alla promozione e al miglioramento della fruibilità del territorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - San Pietro in Cariano, completata l'elezione della consulta del territorio

In questa notizia si parla di: territorio - pietro - cariano - elezione

San Pietro, inaugurato il Nodo Galattica: un'opportunità per costruire il futuro sul territorio - San Pietro Vernotico apre ufficialmente il nodo di Galattica - Rete Giovani Puglia, un'opportunità unica per costruire il futuro sul territorio.

San Pietro in Cariano, completata l'elezione della consulta del territorio; San Pietro in Cariano premia Zantedeschi, confermato sindaco; San Pietro in Cariano, parla Stefano Marchesini: «Sono l’outsider per portare competenze».

SAN PIETRO IN CARIANO - allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Secondo corriere.it

SAN PIETRO IN CARIANO - Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it