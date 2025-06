San Martino delle Scale visita guidata e degustazione di birre artigianali all' abbazia

Lasciatevi conquistare dal fascino millenario dell'abbazia di San Martino delle Scale e immergetevi in un’esperienza unica tra storia, arte e sapori autentici. ArcheOfficina torna con un evento imperdibile: visita guidata alla magnifica abbazia seguita da una degustazione di birre artigianali create dall'associazione Hora. Un'occasione perfetta per scoprire i tesori nascosti di questo luogo incantato e deliziare il palato con eccellenze locali. Non mancate!

Torna l'appuntamento di ArcheOfficina nella splendida cornice di San Martino delle Scale. In occasione dell'evento sarà organizzata una visita guidata nella grande e suggestiva abbazia di San Martino delle Scale e, al termine, una degustazione di birre artigianali ideate dall'associazione Hora. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - San Martino delle Scale, visita guidata e degustazione di birre artigianali all'abbazia

In questa notizia si parla di: martino - scale - visita - guidata

San Martino delle Scale, visita guidata e degustazione al birrificio dell'abbazia - Torna ArcheOfficina a San Martino delle Scale con una visita guidata all'Abbazia e una degustazione di birre artigianali.

Domenica 15 giugno (alle 11.00 e alle 15.30) torna l'appuntamento con le visite guidate all'abbazia di San Martino delle Scale. Vai su Facebook

Porte aperte all'abbazia di San Martino delle Scale: visite guidate e degustazioni di birra; San Martino delle Scale, l'ultimo weekend aprile visite guidate e degustazione di birre artigianali in abbazia; Visite (con degustazioni) in abbazia: il weekend a San Martino delle Scale.

San Martino delle Scale, sabato 19 novembre visita guidata dell'abbazia - MONREALE, 28 ottobre – Sabato 19 novembre torna la visita guidata nella grande e suggestiva abbazia di San Martino delle Scale a cura di ArcheOfficina, in collaborazione con l'associazione Hora ... Si legge su monrealenews.it

San Martino delle Scale, visita guidata e degustazione di birra in Abbazia - l 24 agosto visita guidata nella grande e suggestiva Abbazia e, al termine, una degustazione di birre ... Segnala palermotoday.it