San Luigi Gonzaga | Il Santo Celebrato il 21 Giugno

di Gesù, nota anche come Compagnia di Gesù, lo portò a dedicarsi con fervore all’istruzione e all’aiuto dei più bisognosi. La sua vita, esempio di umiltà e dedizione, continua a ispirare credenti di tutto il mondo. Celebriamo il suo ricordo ogni 21 giugno, ricordando l'importanza della fede e del servizio altruista.

Chi è San Luigi Gonzaga?. San Luigi Gonzaga è uno dei santi più venerati nella tradizione cattolica, celebrato il 21 giugno. Nato nel 1568 a Castiglione delle Stiviere, in Italia, Luigi Gonzaga proveniva da una famiglia nobile. Fin da giovane, Luigi mostrò una forte inclinazione verso la spiritualità e la vita religiosa, rinunciando ai privilegi della sua condizione per dedicarsi completamente a Dio. La sua decisione di entrare nella Compagnia di Gesù fu un atto di ribellione contro le aspettative della sua famiglia, che lo vedeva destinato a una brillante carriera militare. Tuttavia, Luigi seguì il suo cuore e si trasferì a Roma per intraprendere il noviziato.