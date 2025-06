San Giovanni Rotondo salvato dalle mareggiate muore comunque in ospedale | la triste fine del tredicenne Manuel Sandu

Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità di San Giovanni Rotondo: il giovane Manuel Sandu, nonostante fosse stato salvato dalle mareggiate, ha perso la vita in ospedale. Un dramma che ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e quanto sia fondamentale la prudenza in mare. La perdita di un ragazzo di soli 13 anni lascia un vuoto incolmabile, invitandoci a riflettere sulla sicurezza e sulla fragilità della vita.

Un ragazzino di 13 anni, Manuel Sandu, di origine rumena e residente a San Ferdinando di Puglia è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di San Giovanni Rotondo dove era stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato soccorso nelle acque antistanti un lido di Margherita di Savoia. L'adolescente era in acqua con alcuni amici quando, a causa del mare agitato, si è trovato in difficoltà.

