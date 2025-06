San Giovanni entra nel vivo Solidarietà protagonista

San Giovanni entra nel vivo con un protagonista speciale: la solidarietà. Ieri, alle 18.30, l’inaugurazione ai Giardini di Serravalle ha dato il via ufficiale alla fiera, che continuerà fino al 24 giugno, giorno del patrono. Un’occasione unica per vivere momenti di festa e di solidarietà, coinvolgendo migliaia di cittadini e visitatori. Oggi, nel solstizio d’estate, il focus sarà sulla generosità, con la cena solidale promossa dalla...

Ieri alle 18.30 il taglio del nastro ai Giardini di Serravalle ha decretato ufficialmente l'inizio della fiera di San Giovanni, che fino al 24 giugno, giorno in cui si celebra il patrono della città, terrà compagnia a migliaia di cesenati e non solo, proponendo un'ampia gamma di intrattenimento per tutti i gusti. In particolare oggi, nel solstizio d'estate, sarà protagonista la solidarietà. L'evento clou è infatti la cena solidale promossa dalla Fondazione Maratona Alzheimer nei Giardini pubblici con l'obiettivo di raccogliere fondi per realizzare un Giardino Alzheimer proprio all'interno di questa area verde.

