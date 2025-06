Sampdoria Evani | Una finale per riscrivere la storia Futuro? Non è una mia prerogativa Su Niang

La Sampdoria di Evani si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e portare a casa la finale. La sfida contro la Salernitana allo Stadio Arechi, dopo il 2-0 favorevole ai liguri, rappresenta una grande occasione per dimostrare carattere e determinazione. Il futuro non è scritto: ogni partita è una possibilità di riscrivere il destino dei blucerchiati.

La Sampdoria affronta la Salernitana allo Stadio Arechi nel ritorno dei playout di Serie B: si riparte dal 2-0 in favore dei liguri del Ferraris,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - sampdoria - evani - finale

Parla Mancini: "Per la Sampdoria ci sarò sempre. Manfredi? Non l'ho sentito" - Roberto Mancini, ex bandiera della Sampdoria e attuale consigliere del club, esprime il suo eterno legame con la squadra dopo la retrocessione in Serie C.

#AmiciGranatadel #12Giugno2025 #serieB #Salernitana #Sampdoria #playout #NicolaRoberto #EnzoSenatore #AlbertoPacifico #CarloGravina Vai su Facebook

Sampdoria, Evani: Sarà importante gestire la pressione, senza cadere in provocazione; Sampdoria, Evani: Occasione per scrivere un finale diverso. I giocatori hanno capito; Serie B. Sampdoria pronta ai playout, Evani: I ragazzi sono pronti, scriviamo un finale diverso.

Sampdoria, Evani: "Una finale per riscrivere la storia. Futuro? Non è una mia prerogativa. Su Niang..." - La Sampdoria affronta la Salernitana allo Stadio Arechi nel ritorno dei playout di Serie B: si riparte dal 2- Lo riporta calciomercato.com

Sampdoria, Evani: “Abbiamo un’occasione, dobbiamo dare tutto. Penso solo a chiudere bene, sul futuro deciderà la società” - L’allenatore blucerchiato parla dal ritiro laziale della Samp: “Ioannou ha avuto problemi al ginocchio ma è a disposizione. Riporta ilsecoloxix.it