Samb Battista e Chiatante vicini alla riconferma

Nazzareno Battista e Federico Chiatante si apprestano a rinnovare il loro legame con la Samb, consolidando il cuore della squadra. Con contratti fino al 2026 e 2027, rispettivamente, i due talenti pugliesi rafforzano la volontà di creare una formazione solida e competitiva. La strategia mira a costruire uno zoccolo duro, pronto a veleggiare verso nuovi traguardi e a riportare entusiasmo tra tifosi e sostenitori.

Nazzareno Battista e Federico Chiatante sono i due calciatori che a breve sottoscriveranno il contratto di rinnovo con la Samb. L'attaccante pugliese firmerà fino al giugno 2026, mentre il classe 2004 un biennale con scadenza al 2027. Si va così rimpolpando la pattuglia dei riconfermati. La creazione, cioè di uno zoccolo duro della passata stagione cui aggiungere elementi di categoria per la costruzione di una Samb che possa veleggiare tranquillamente anche in Serie C. Consolidare la categoria e creare i presupposti per crescere, questo l'obiettivo che il presidente Vittorio Massi si è prefissato.

Samb, Battista and Chiatante close to reconfirmation - They will sign the renewal: the striker until June 2026, while the 2004-

Samb, progetto a lunga scadenza: avanti con i rinnovi - Nazzareno Battista resterà in rossoblù fino al 2026, biennale per Federico Chiatante Nazzareno Battista e Federico Chiatante sono i due calciatori che a breve sottoscriveranno il contratto d ...