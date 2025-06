Salvini richiude ad uno scambio con Forza Italia tra terzo mandato e ius scholae | Non siamo al mercato

Salvini respinge con fermezza ogni tentativo di scambio tra Forza Italia e la questione del terzo mandato, sottolineando che il nostro Paese non è un mercato di scambi politici. La cittadinanza, come evidenziato da un referendum popolare, non si tocca: chi delinque dovrebbe perdere il diritto di soggiorno, non accelerare le procedure. È ora di mettere i cittadini al primo posto, non i giochi di potere.

“Quando Forza Italia chiede in cambio la cittadinanza facile, lo ius scholae, di cosa stiamo parlando? C’è appena stato un referendum in cui milioni di italiani, anche di sinistra, hanno detto no, la legge sulla cittadinanza non si tocca, anzi secondo me bisognerebbe essere ancora più severi: togliere la cittadinanza o il permesso di soggiorno a chi delinque in Italia, non accelerare. Se FI dice in cambio del terzo mandato voglio questo, voglio quello, non siamo al mercato”. Con queste parole il leader della Lega Matteo Salvini ha stroncato le ipotesi di uno “scambio di favori” tra due dei partiti della maggioranza di governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini (ri)chiude ad uno scambio con Forza Italia tra terzo mandato e ius scholae: “Non siamo al mercato”

