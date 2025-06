Salvini ri chiude ad uno scambio con Forza Italia tra terzo mandato e ius scholae Non siamo al mercato

Salvini mette i puntini sulle i e chiude definitivamente a qualsiasi negoziato con Forza Italia sul tema del terzo mandato e dello Ius Scholae. La linea è chiara: non si tratta di un mercato, ma di valori condivisi e rispetto delle decisioni popolari. Quando la politica si anima di sterili scambi, rischia di perdere di vista ciò che realmente conta: la tutela dei cittadini e il rispetto della legalità.

“Quando Forza Italia chiede in cambio la cittadinanza facile, lo ius scholae, di cosa stiamo parlando? C’è appena stato un referendum in cui milioni di italiani, anche di sinistra, hanno detto no, la legge sulla cittadinanza non si tocca, anzi secondo me bisognerebbe essere ancora più severi: togliere la cittadinanza o il permesso di soggiorno a chi delinque in Italia, non accelerare. Se FI dice in cambio del terzo mandato voglio questo, voglio quello, non siamo al mercato”. Con queste parole il leader della Lega stronca le ipotesi di uno “scambio di favori” tra due dei partiti della maggioranza di governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini (ri) chiude ad uno scambio con Forza Italia tra terzo mandato e ius scholae. “Non siamo al mercato”

