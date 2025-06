Salvini | Diritto sciopero sacrosanto ma blocco tangenziale è reato

Salvini ribadisce con fermezza il valore sacrosanto del diritto allo sciopero e alla manifestazione, ma mette in chiaro i limiti imprescindibili per evitare danni ingiustificati alla collettività. Bloccare strade, ferrovie o ospedali diventa reato, poiché compromette la libertà di migliaia di cittadini e lavoratori. È fondamentale trovare un equilibrio tra diritto e responsabilità, affinché la protesta sia efficace senza ledere i diritti altrui.

“ Il diritto allo sciopero e alla manifestazione è sacrosanto. Quando tu mi blocchi e impedisci di andare a lavoro, in fabbrica, in negozio, a scuola, in ospedale a migliaia di lavoratrici e lavoratori, fai un torto ad altri lavoratori. Quindi ognuno può scioperare, manifestare, presidiare, fare cortei”, ma “ se mi blocchi la tangenziale, la ferrovia, una strada, un ospedale, una fabbrica, commetti un reato. Mi sembra molto semplice”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una iniziativa del partito a Roma, in merito al corteo dei metalmeccanici che ieri, 20 giugno, nel corso dello sciopero nazionale, ha bloccato la tangenziale di Bologna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salvini: “Diritto sciopero sacrosanto ma blocco tangenziale è reato”

