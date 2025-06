Salviamo la spiaggia del commissario Montalbano | i 512 firmatari della petizione contro il dissalatore mobile hanno il sostegno di La Vardera

Unisciti anche tu a questa battaglia per preservare la bellezza e l’integrità della nostra spiaggia, un patrimonio che merita rispetto e tutela. I 512 firmatari della petizione contro il dissalatore mobile a Porto Empedocle, supportati dall’appello di La Vardera, chiedono con forza di fermare questa installazione invasiva. È il momento di far sentire la nostra voce e difendere il nostro territorio, perché insieme possiamo fare la differenza.

Il dissalatore mobile a Porto Empedocle non piace a molti. Ad oggi il “coro” di cittadini contrari all’installazione dell’impianto è, almeno formalmente, composto da 512 cittadini firmatari di un’apposita petizione. Ma c’è anche un’interrogazione del deputato regionale Ismalele La Vardera. Nei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Salviamo la spiaggia del commissario Montalbano”: i 512 firmatari della petizione contro il dissalatore mobile hanno il sostegno di La Vardera

