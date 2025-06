Salvatore Garau un’opera invisibile supera Trump su Instagram

Salvatore Garau conquista il web: la sua opera invisibile "Io sono" supera Trump su Instagram, diventando virale grazie a "Pubity", il gigante social inglese. Con oltre un milione di like, il post dedicato all’arte immateriale di Garau ha catturato l’attenzione più di celebrità internazionali come Keanu Reeves e Gordon Ramsay. Un successo che dimostra come l’arte senza confini sta rivoluzionando anche il mondo dei social media, lasciando tutti senza fiato.

Milano, 21 giu. (askanews) – L’artista Salvatore Garau diventa virale su Instagram con l’opera immateriale “Io sono”, grazie al portale inglese “Pubity”, colosso social da oltre 40 milioni di follower che ha dedicato un post all’opera immateriale di Garau venduta all’asta per 15.000 euro nel 2021. Il post ha superato in popolarità contenuti dedicati a figure globali come Donald Trump, Keanu Reeves e Gordon Ramsay con un milione di like, oltre 34mila commenti e più di 25mila condivisioni. Numeri da capogiro, che hanno suscitato un acceso dibattito online evidenziando l’impatto dell’arte invisibile nel panorama contemporaneo, della quale Garau è senza dubbio uno dei principali protagonisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

