Salvatore Esposito, dal campo di DAZN, ha condiviso emozionanti parole sui suoi fratelli Sebastiano e Pio, entrambi all’Inter. Con entusiasmo e orgoglio, il centrocampista dello Spezia ha evidenziato la grande qualità tecnica di Pio e l’emozione di vedere i fratelli insieme in una squadra prestigiosa. È motivo d’orgoglio per la famiglia Esposito…

Intervenuto nel pre partita di DAZN, Salvatore Esposito ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi fratelli Sebastiano e Pio, entrambi all’Inter. Intervenuto nel pre partita di DAZN prima di Inter – Urawa Red Diamonds, Salvatore Esposito ha commentato l’emozione di vedere i suoi fratelli insieme con i nerazzurri. Le dichiarazioni del centrocampista dello Spezia. ORGOGLIO – «È motivo d’orgoglio per la mia famiglia goderci questa serata e questo momento. È un qualcosa che ci emoziona». SEBASTIANO ESPOSITO – «Speriamo che Chivu abbia fatto bene a puntare su Sebastiano, ha enormi doti tecniche e speriamo possa dimostrare il proprio lavoro». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Salvatore Esposito a DAZN: «Sebastiano ha enormi doti tecniche, vi svelo la grande qualità di Pio»

