saluta cospito dopo colloquio legale segnalato ad ordine

Al termine di un colloquio in carcere con il suo assistito, l'anarchico Alfredo Cospito, lo ha salutato stringendogli la mano e dando due baci sulle guance. Per questo il difensore, Flavio Rossi Albertini, è stato segnalato all' ordine degli avvocati dal direttore del penitenziario di Sassari. Il fatto risale al 9 maggio scorso. "Tenuto conto della caratura criminale dei soggetti ristretti presso il reparto 41 bis di questo istituto - si legge nella comunicazione inviata il 5 giugno dal direttore - ed il significato intrinseco che può avere tale saluto, si chiede di valutare se il comportamento dell'avvocato sia deontologicamente corretto, anche al fine di dare le opportune indicazioni al personale di Polizia Penitenziaria che con abnegazione e professionalità assicura la vigilanza dei detenuti sotto posti al regime di cui all' 'art.