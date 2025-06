Salina si veste di Pace per la XVIII° edizione del Salina Festival

Salina si veste di pace per la XVIII edizione del Salina Festival, un appuntamento che trasforma l’isola in un crocevia di arte e speranza. In un periodo segnato da conflitti e divisioni, questa festa musicale e culturale si propone come un messaggio potente e universale: l’unità attraverso la creatività. Dal 27 giugno al 2 luglio, Salina diventa il palcoscenico di una riflessione collettiva, invitando tutti a condividere un sogno di armonia e rinascita.

In un tempo segnato da conflitti e divisioni, la XVIII edizione del Salina Festival si fa portavoce di un messaggio urgente e universale: la pace. Dal 27 giugno al 2 Luglio, l’isola di Salina si trasforma in un palcoscenico di arte pubblica e riflessione collettiva con l’evento “Salina si veste. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Salina si veste di Pace per la XVIII° edizione del Salina Festival

In questa notizia si parla di: salina - veste - pace - xviii

Salina si veste di Pace per la XVIII° edizione del Salina Festival dal 27 Giugno al 2 Luglio 2025; Il Gruppo Caronte & Tourist Official Sponsor di Horcynus Orca al Taobuk Festival.

Salina Festival tra i protagonisti della XVIII conferenza Euromediterranea - La manifestazione ideata e diretta da Massimo Cavallaro, è infatti ospite della XVIII Conferenza Euromediterranea (Venezia 7 settembre ... Secondo tempostretto.it