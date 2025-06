Salernitana-Sampdoria | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il secondo atto dei playout tra Salernitana e Sampdoria promette emozioni intense e suspense fino all’ultimo minuto. Dove poter seguire questa sfida cruciale in TV e streaming? Restate sintonizzati: scopriremo insieme le migliori opzioni per vivere in diretta questa battaglia decisiva che potrebbe determinare il futuro delle due squadre in Serie B.

Secondo atto dei playout: si decide chi resta in Serie B tra Salernitana e Sampdoria. Allo Stadio Arechi di Salerno va in scena la gara di ritorno. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

