Salernitana i convocati di Marino per la sfida contro la Sampdoria | tutta la rosa a disposizione

La Salernitana si prepara a una sfida cruciale contro la Sampdoria nel ritorno dei playout di Serie B. Con tutti i giocatori disponibili convocati da Marino, l'intera rosa è pronta a dare il massimo per ottenere un risultato storico. La determinazione e l’unità del gruppo saranno fondamentali in questa ultima battaglia di stagione. Resta con noi per scoprire come i granata affronteranno questa sfida decisiva!

Salernitana, i convocati di Marino per la sfida contro la Sampdoria nel ritorno dei playout di Serie B: con se tutti i disponibili Per l’ultima partita della stagione, il tecnico della Salernitana Pasquale Marino ha deciso di convocare l’intera rosa granata, in segno di unità e partecipazione collettiva. Tra i presenti figurano anche Braaf e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Salernitana, i convocati di Marino per la sfida contro la Sampdoria: tutta la rosa a disposizione

In questa notizia si parla di: salernitana - marino - convocati - sfida

Salernitana, Marino: «Iervolino è sempre stato vicino alla squadra. Al play-out ci arriviamo bene» - Dopo la convincente vittoria per 0-2 sul campo del Cittadella, l’allenatore della Salernitana, Pasquale Marino, ha espresso fiducia in vista dei play-out.

Sampdoria-Salernitana, ecco i convocati di Marino per il play-out di andata #Salerno Vai su Facebook

Salernitana, ora o mai più. Marino e Ferrari: 'Abbiamo il destino nelle nostre mani. Nessuno credeva in noi'. I convocati; Sampdoria-Salernitana, ecco i convocati di Marino per il play-out di andata; Salernitana, 25 i convocati di Marino per la sfida col Cosenza.

Convocati Sampdoria per la Salernitana: ecco quali sono i giocatori convocati da mister Evani, l’elenco completo - Convocati Sampdoria per la Salernitana: ecco quali sono i giocatori convocati da Evani per la trasferta dell’Arechi, l’elenco completo Poco più di 24 ore al secondo atto dei play- Da sampnews24.com

CONVOCATI Salernitana-Sampdoria, le scelte di Alberico Evani per la partita che vale tutto - Sampdoria, ecco gli uomini che Evani porta con sé all'Arechi per la partita decisiva della stagione La Sampdoria è pronta. clubdoria46.it scrive