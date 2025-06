Sale sul ponte ciclopedonale con l' auto

Un episodio che ha lasciato tutti senza parole: un automobilista, forse confuso dal navigatore o vittima di una manovra sbagliata, si è trovato a salire sul ponte ciclopedonale di Opera (Milano) sabato pomeriggio. Un gesto incredibile, che ha richiesto un'operazione di retromarcia per riprendere il percorso corretto. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza e la chiarezza nelle indicazioni siano fondamentali per evitare fraintendimenti e incidenti sulle nostre strade.

Un uomo, in auto, è salito sul ponte ciclopedonale a Opera (Milano) sabato pomeriggio. Forse una manovra errata, o forse un'incomprensione col navigatore. "Questo automobilista sul ponte ciclopedonale ha battuto proprio tutti. ovviamente ha dovuto rifare il percorso in retromarcia perché. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sale sul ponte ciclopedonale con l'auto

In questa notizia si parla di: ciclopedonale - ponte - auto - sale

Ponte ciclopedonale di San Rossore: iniziati i lavori nell’alveo del fiume - Sono iniziati i lavori per il ponte ciclopedonale di San Rossore, un progetto che promette di unire meglio le comunità e valorizzare il nostro paesaggio.

Dei limiti della proposta di legge sull’urbanistica della Regione Lazio abbiamo già parlato, facendo riferimento alle norme per trasformare i cinema in esercizi come sale bingo o supermercati. Ve lo ricordate? Ora è arrivata l'ennesima conferma che questa pro Vai su Facebook

Sale sul ponte ciclopedonale con l'auto; Arma di Taggia, sale la protesta per l’abbattimento del ponte ciclabile; A Ponte di Legno la montagna non si arrende.

Sale sul ponte ciclopedonale con l'auto - Un uomo, in auto, è salito sul ponte ciclopedonale a Opera (Milano) sabato pomeriggio. Come scrive milanotoday.it

Il ponte in ferro dice addio ai treni. Servirà per biciclette e pedoni - Il ponte ferroviario di ferro di via lungo Mallero Cadorna è stato spostato e in futuro la travata, la parte cioè calpestabile del ponte, sarà utilizzata per il collegamento tra le due sponde del Mall ... Riporta msn.com