Sala frigna e attacca la premier Valditara smaschera il suo bluff | Caro sindaco Milano mai così finanziata da un governo! Sarà il caldo…

Il caldo non giustifica certo le polemiche sterili e i colpi bassi. Sala, con le sue battute velenose, si è smascherato da solo, rivelando un tentativo di scaricare le responsabilità invece di affrontare i veri problemi della città. La realtà, documentabile e incontrovertibile, parla chiaro: Milano è finanziata dal governo, e il caldo non può essere una scusa per nascondere le inefficienze. È ora di fare i conti con la realtà e superare le polemiche inutili.

Non ci gira intorno il ministro Valditara, anzi: nero su bianco in una nota, va dritto al punto, con dalla sua la spinta propulsiva di fatti inoppugnabili (e documentabili) e forte di un'indignazione difficile da arginare. «Il caldo deve aver fatto un brutto scherzo a Giuseppe Sala che ieri, con poche e velenose battute, ha perso l'aplomb istituzionale per assumere le vesti del militante di sezione. Se non fosse stato per il caldo, dovremmo pensare che non conosce la realtà della città che amministra. Il che sarebbe peggio. Mai come con questo Governo, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha investito così tanto su Milano e provincia, con risorse superiori ai 550 milioni di euro».