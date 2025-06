Sala e Vassallo | Qui un centro europeo sull’IA

Milano si prepara a diventare il cuore pulsante dell’innovazione europea con l’annuncio di un grande centro di sperimentazione sull’intelligenza artificiale. Promosso da Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, e supportato dal Comune e dalla Città metropolitana, questo progetto mira a guidare le aziende italiane nella rivoluzione digitale. Un’iniziativa ambiziosa che promette di posizionare Milano come capitale europea dell’IA, aprendo nuove frontiere di crescita e collaborazione.

L’idea lanciata dal nuovo presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, ha trovato subito terreno fertile a Milano. Una disponibilità, espressa dal Comune e dalla Città metropolitana, a ospitare, con tempi e modalità tutte da definire, un "grande centro di sperimentazione sulla intelligenza artificiale ", aperto e di livello europeo, in collaborazione con università e centri di ricerca, per traghettare le aziende nella rivoluzione digitale in atto. "La Città metropolitana di Milano è pronta ad accogliere la proposta lanciata dal nuovo presidente di Assolombarda Alvise Biffi – spiegano in una nota il sindaco di Milano e della Città metropolitana Giuseppe Sala e il vicesindaco Francesco Vassallo –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it