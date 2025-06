Sagre che passione Tartufi ortiche e stand Il gusto è fuori porta

Questo fine settimana è ricco di eventi imperdibili tra sagre, tradizioni e divertimento nel cuore della Toscana. Dalle sagre che celebrano tartufi e ortiche agli stand gastronomici di Il Gusto 232, l’atmosfera è davvero unica. In particolare, la Festa dello Sport e il Palio de’ Ciuchi di Cerbaia Val di Pesa promettono emozioni indimenticabili con sfilate storiche, gare spettacolari e fuochi d’artificio. Preparatevi a vivere un weekend all’insegna della passione e delle tradizioni locali!

Fine settimana all’insegna di feste e sagre paesane. La Festa dello Sport e Palio de’ Ciuchi di Cerbaia Val di Pesa, festeggia oggi e domani la 38ª edizione. La corsa dei ciuchini vede domani sera gareggiare al campo sportivo le quattro contrade del paese: Villaggio, Sugana, Pesa e Cerbaia Nova presso il campo sportivo. La gara sarà preceduta dalla sfilata storica per le vie del paese con costumi medievali, conclusione alle 23 con i fuochi d’artificio. Sport, cultura e stand gastronomico sono i protagonisti. Al circolo Arci di Cellai, frazione di Rignano sull’Arno, da stasera a domani (solo a cena) gran finale della 46ª Sagra del tartufo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

