Sagra del maccherone a Buti

Preparati a vivere un’esperienza culinaria indimenticabile all’ombra degli olivi di Buti! La venticinquesima edizione della Sagra del Maccherone, dal 18 al 27 luglio, trasforma le sere d’estate in un festival di sapori autentici e convivialità. Tra musica, risate e piatti tradizionali, questa festa celebra la passione per la buona tavola e il calore della comunità locale. Non perdere l’occasione di assaporare il vero gusto della Toscana!

Si svolgerà nei giorni 18, 19, 20 e 25, 26, 27 luglio la venticinquesima edizione della Sagra del Maccherone a San Rocco, nel comune di Buti (PI). L’iniziativa prevede sei serate all’aperto, tra gli oliveti sopra gli orti di Castello, con piatti tipici locali come i maccheroni al ragù. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Sagra del maccherone a Buti

In questa notizia si parla di: sagra - buti - maccherone - aperto

Sagra del maccherone a Buti; Sagra del Maccherone a Galera, Buti; Sagra del maccherone a Buti.

Sagra del maccherone a Battifolle. L'edizione 2024 - La maestria delle "sfogline" e le ricette della tradizione aretina ... Secondo arezzonotizie.it

La sagra del maccherone a Battifolle: edizione 2023 - La maestria delle "sfogline" e le ricette della tradizione aretina sono gli ingredienti base di questa sagra che da oltre quarant'anni dà il via agli ... Segnala arezzonotizie.it