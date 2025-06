Sabato di dolore a Santa Lucia per i funerali della piccola Elisa la mamma sottoposta a intervento

Sabato di grande dolore a Santa Lucia, dove si sono svolti i funerali della dolce Elisa, una bambina di soli tre mesi. La chiesa, gremita di familiari e amici, ha condiviso il cordoglio per questa perdita improvvisa e dolorosa. La mamma, sottoposta a intervento, ha assistito con sofferenza agli addii alla sua piccola, in un momento di struggente commozione. Padre Giovanni Ioppolo ha officiato le esequie, offrendo parole di conforto e speranza in un giorno così difficile.

Non è un sabato di spensieratezza per tutti. Alla Chiesa di Santa Lucia sopra Contesse i funerali di Elisa la piccola di tre mesi deceduta lunedì scorso dopo essere precipitata con la madre dal primo piano dell'edificio in cui risiedevano. A officiare le esequie Padre Giovanni Ioppolo che ha.

