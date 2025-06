Russell Crowe si unisce ad Henry Cavill in Highlander

Il reboot di Highlander si arricchisce di una star d'eccezione: Russell Crowe, che si unisce ad Henry Cavill in questa epica rivisitazione. Dopo il successo del film originale del 1986 e i numerosi sequel, il nuovo capitolo promette di riscoprire l’immortale battaglia tra guerrieri senza tempo. Con questo cast stellare, l’attesa cresce: sarà in grado questa versione di catturare nuovamente l’immaginario dei fan? L’avventura sta per ricominciare…

Una grande star si è unita al reboot di Highlander con Henry Cavill, ovvero l’ex gladiatore Russell Crowe. Il film originale, uscito nel 1986, vedeva protagonisti Christopher Lambert e Sean Connery in una battaglia tra guerrieri immortali attraverso lo spazio e il tempo. Da allora sono stati realizzati diversi sequel e spin-off, e il franchise si è anche ampliato fino a includere una serie TV. Recentemente, Amazon MGM e United Artists hanno iniziato a collaborare per una nuova versione, con Chad Stahelski di John Wick alla regia e Cavill come protagonista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: russell - crowe - henry - cavill

Zucchero e Russell Crowe duettano sulle note della cover Just Breathe - Zucchero e Russell Crowe si uniscono per un emozionante duetto sulla cover di "Just Breathe". Il videoclip, disponibile da oggi, 15 maggio, cattura l'intensità della loro interpretazione del classico dei Pearl Jam, offrendo un'esperienza visiva e sonora unica.

Highlander: anche Russell Crowe nel reboot con Henry Cavill, avrà il ruolo di Sean Connery; Highlander: Russell Crowe nel cast del reboot con Henry Cavill, diretto da Chad Stahelski; Highlander, Russell Crowe nel reboot del cult (e i trailer realizzati dai fan).

Russell Crowe si unisce ad Henry Cavill in Highlander - Una grande star si è unita al reboot di Highlander con Henry Cavill, ovvero l’ex gladiatore Russell Crowe. Si legge su cinefilos.it

Highlander: anche Russell Crowe nel reboot con Henry Cavill, avrà il ruolo di Sean Connery - L'attesissimo reboot cinematografico di Highlander diretto da Chad Stahelski e prodotto da Amazon MGM acquista un gladiatore in ... Come scrive cinema.everyeye.it