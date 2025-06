Rugby Gonzalo Quesada | Mancano i leader abituali Giacomo Nicotera sarà il capitano

Il nostro obiettivo principale è la Rugby World Cup 2027. Analizzando la situazione, ci siamo resi conto che continuare a far giocare sempre gli stessi giocatori poteva comportare una difficoltà per la crescita della squadra. Con l’assenza di leader abituali come Giacomo Nicotera e Sar224, il ritiro a L’Aquila rappresenta un’occasione cruciale per rinforzare il gruppo e prepararsi al meglio per le sfide estive contro Namibia e Sudafrica.

Doppio Test Match estivo per la Nazionale italiana di rugby che affronterà Namibia e Sudafrica: gli azzurri sono in ritiro in questi giorni a L’Aquila dove ieri in conferenza stampa ha parlato il commissario tecnico Gonzalo Quesada. Le sue parole: “Il nostro obiettivo principale è la Rugby World Cup 2027. Analizzando la situazione ci siamo resi conto che continuare a far giocare sempre gli stessi giocatori poteva comportare una difficoltà per questi atleti già l’anno prossimo e in più poca profondità e poche soluzioni per il mondiale”. Aggiungendo: “Abbiamo quindi trasformato quella che poteva essere una mini-crisi in una opportunità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Gonzalo Quesada: “Mancano i leader abituali, Giacomo Nicotera sarà il capitano”

In questa notizia si parla di: rugby - gonzalo - quesada - mancano

Al Tenente Onorato arriva la "Festa del rugby", ambasciatore speciale il ct degli Azzurri Gonzalo Quesada - Il tenente Onorato accoglie con entusiasmo la Festa del Rugby, che vede come ambasciatore speciale il CT degli azzurri Gonzalo Quesada.

ll #SummerTour 2025: una grande opportunità, secondo il CT di #Italrugby Gonzalo #Quesada, per far emergere le qualità di leadership degli atleti e... Vai su Facebook

Italia, Gonzalo Quesada: Ci manca tempo insieme, la partita sembrava quella di un anno fa; Quesada: Punti concessi troppo facilmente, ma siamo stati poco assieme; QUESADA ALLA PROVA DEL SUO PASSATO - Autumn Nations Series.

Rugby, il nuovo ct azzurro Gonzalo Quesada: “Pensare con i piedi un’Italia diversa” - Dal punto di vista fisico, ci mancano i giganti che possono invece schierare i nostri avversari. Riporta repubblica.it

Italia, Quesada verso il Tour Estivo: "Opportunità di crescita per il gruppo" - Manca una settimana esatta all’esordio della Nazionale Italiana Maschile nel Tour Estivo 2025. Scrive eurosport.it