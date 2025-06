rugby cavalieri magni verso mogliano

Il mondo del rugby italiano è in fermento: Gianmarco Magni, giovane talento dei Cavalieri Union, si prospetta un nuovo capitolo nella sua carriera con il trasferimento al Mogliano. Cresciuto nel Gispi, il mediano pratese potrebbe affrontare una sfida stimolante in A Elite, aprendo nuove opportunità di crescita e prestigio. Le trattative sono a buon punto, ma il fatto che...

Gianmarco Magni, uno dei protagonisti delle ultima stagione, potrebbe lasciare i Cavalieri Union: il rugbista pratese, classe 2002, è ad un passo dal Mogliano. E’ stato il sodalizio veneto a rendere nota l’operazione di mercato nelle scorse ore sulla propria pagina Facebook, con il ventitreenne mediano d’apertura (cresciuto nel Gispi) che dovrebbe quindi la possibilità di giocare in A Elite. Le trattative sono in stato avanzato, ma il fatto che il club tuttonero non abbia ancora annunciato la partenza del giocatore lascia intendere che non tutti i dettagli siano ancora al loro posto. Il progetto della società presieduta da Maurizio Sansone, ad ogni modo, va avanti: il gruppo ha ripreso gli allenamenti agli ordini di coach Alberto Chiesa, che sta pianificando le tappe di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A che inizierà il prossimo 19 ottobre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net