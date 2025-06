Rugani Juventus possibile futuro in Premier League per il centrale | quel club può soffiarlo ai bianconeri! Le ultimissime

Daniele Rugani potrebbe presto cambiare maglia, con un possibile trasferimento in Premier League che sta facendo sognare i tifosi. Secondo le ultime indiscrezioni, un club di alto livello starebbe cercando di soffiarlo ai bianconeri nell’estate imminente, aprendo nuovi scenari per il centrale toscano. La sua esperienza e versatilità potrebbero essere il colpo di scena di questa calda sessione di mercato: il suo futuro si sta definendo proprio ora.

Rugani Juventus, possibile futuro in Premier League per il centrale: quel club può soffiarlo ai bianconeri nel corso dell'estate! Le ultimissime. Daniele Rugani e la Juventus si sono ritrovati qualche settimana fa, alla fine del prestito annuale del difensore all' Ajax, culminato con un campionato perso all'ultima giornata. Ora il difensore è partito con i bianconeri alla volta del Mondiale per Club, ma il suo futuro resta un'incognita. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sulle sue tracce potrebbe esserci il West Ham: possibile scambio con Aguerd? Lo si scoprirĂ nelle prossime settimane.

Rugani e gli altri per la difesa: i ragionamenti Mondiali della Juventus | CM.IT - La Juventus si prepara a affrontare il Mondiale per Club con intensitĂ , con particolare attenzione alla difesa.

La possibile Juve che vedremo in campo al debutto del Mondiale per Club: sorpresa Rugani in difesa A centrocampo, ballottaggio fra Weah e Nico Gonzalez sulla fascia destra e fra Mckenni e Locatelli al centro

Aguerd, l'ex Rennes che piace a Comolli per la sua Juve. E in Premier può finire un altro difensore; Juventus, contatti per Aguerd del West Ham: possibile scambio con Rugani; West Ham e Juventus valutano scambio Rugani-Aguerd: le ultime novità .

Calciomercato Juventus News/ Il prezzo per sostituire Vlahovic, possibile scambio in Premier (20 giugno 2025) - Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità che riguardano le trattative della finestra estiva. Scrive ilsussidiario.net

Juventus, difensore in arrivo: possibile scambio con il West Ham - A Torino si lavora per il mercato e in pole per risolvere problemi di organico è quello di rinforzare la difesa della Juventus. Segnala sportpaper.it