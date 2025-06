Ruba pacchi dal veicolo di una ditta di spedizioni | rintracciato e denunciato un 33enne

Un episodio di furto ai danni di una ditta di spedizioni si è concluso con l’arresto di un 33enne catanese, già noto alle autorità. Grazie alla pronta e accurata indagine dei carabinieri di piazza Dante, il sospettato è stato rintracciato e denunciato per furto aggravato. Questa vicenda dimostra ancora una volta che la sicurezza e la giustizia sono le priorità di chi lavora per tutelare la comunità.

I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno individuato e denunciato un 33enne catanese, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, per il reato di furto aggravato. L'operazione è scaturita da un'indagine lampo avviata a seguito della denuncia di un furto di numerosi.

