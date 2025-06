Ruba merce per quasi 600 euro al centro commerciale arrestato

Un episodio di furto che ha scosso il cuore del centro commerciale di Navacchio, con un arresto sorprendente e una refurtiva da quasi 600 euro. La vicenda, avvenuta la settimana scorsa, si è conclusa con la cattura di un uomo di 33 anni, sorpreso in flagranza dai carabinieri. La rapina, compiuta insieme a un complice fuggitivo, evidenzia ancora una volta l’importanza di vigilanza e sicurezza nei luoghi di svago e acquisto.

Cascina (Pisa), 21 giugno 2025 – Risale alla settimana scorsa, ma ne è stata data notizia solo oggi, il furto al centro commerciale di Navacchio da parte di un uomo di 33 anni arrestato dai carabinieri di Navacchio. E' successo il 14 giugno: il 33enne straniero è stato arrestato in flagranza per furto aggravato dopo che, insieme a un complice che è riuscito a fuggire, aveva rubato dagli espositori del centro commerciale tre paia di occhiali da sole, alcuni calzini e una borsa. La merce, del valore complessivo di circa 580 euro, era stata privata dei dispositivi antitaccheggio e posizionata oltre la barriera antifurto, probabilmente per facilitarne il recupero da parte del complice.

