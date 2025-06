Rozzano la rinascita del centro con nuove aree verdi e negozi | Un atto d’amore per la comunità così batteremo il degrado

Rozzano si risveglia, pronto a scrivere un nuovo capitolo di rinascita e speranza. Con nuove aree verdi e negozi, il progetto simbolo della rigenerazione urbana trasforma il cuore della città, cancellando il degrado e ridando vita alla comunità. È un atto d’amore concreto, volto a riconsegnare centralità, bellezza e funzionalità a un’area che merita di tornare a essere il centro pulsante di Rozzano. La rinascita è già in corso, un cammino verso un futuro più luminoso.

Rozzano (Milano), 21 giugno 2025 – L’amministrazione comunale accelera sul recupero del centro cittadino per cancellare definitivamente le aree di disagio e ridisegna il suo cuore urbano. Il progetto simbolo della rinascita urbana, i cui lavori sono partiti, è ormai realtà non è solo un’opera di riqualificazione urbana, “ma un vero atto d’amore verso la comunità, pensato per restituire centralità, bellezza e funzionalità a un’area che per troppo tempo ha atteso di essere valorizzata”. E giorno dopo giorno il nuovo prenda forma e piace ai cittadini. Rozzano, la nuova giunta Ferretti: "Parole d’ordine: dialogo e ascolto" Il bilancio del sindaco . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

