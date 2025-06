Royal Ascot 2025 | Sarah Ferguson rispolvera un vestito a pois che ha quasi l' età delle sue figlie e tutti gli altri look delle royals e non solo del quinto giorno

Il Royal Ascot 2025 si rivela un palcoscenico di eleganza senza tempo e stile innovativo, con protagoniste le it-girls della monarchia. Sarah Ferguson rispolvera un vestito a pois che sembra appena uscito dalla boutique, mentre le altre royal mostrano look impeccabili e sorprendenti: dalla mise caffelatte di Beatrice al bianco regale di Camilla. Un evento che conferma come la moda reale continui a incantare, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La duchessa di York ha riportato alla luce un abito che sembra fresco di boutique mentre la figlia Beatrice ha sfoggiato una mise caffelatte. La regina Camilla ha optato per un regale bianco e Zara Tindall ha infilato un paio di pantaloni. Per le gemelle Spencer invece il solito twin look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Royal Ascot 2025: Sarah Ferguson rispolvera un vestito a pois che ha quasi l'etĂ delle sue figlie (e tutti gli altri look delle royals e non solo del quinto giorno)

In questa notizia si parla di: royal - ascot - sarah - ferguson

Re Carlo e Camilla in verde smeraldo si ignora al Royal Ascot - Re Carlo e Camilla in verde smeraldo al Royal Ascot: tra sguardi evitati e silenziosi, il secondo giorno di corse ha rivelato un’immagine insolita della royal family.

3-Oggi le Loro MaestĂ il Re Carlo III e la Regina Camilla, Sarah Ferguson Duchessa di York, Zara Tindall, la Principessa Eugenia e Jack Brooksbank, Lord e Lady Frederik Windsor al quarto giorno del Royal Ascot all'ippodromo di Ascot. Vai su X

Royal Ascot 2025, pagelle look: Camilla in Dior, Beatrice di York bon ton, Sarah Ferguson con la giacca del 1988, Harriet... Vai su Facebook

Royal Ascot 2025: Sarah Ferguson rispolvera un vestito a pois che ha quasi l'etĂ delle sue figlie (e tutti gli altri look delle royals e non solo del quinto giorno); Royal Ascot 2025, pagelle look: Camilla in Dior, Beatrice di York bon ton, Sarah Ferguson con la giacca del 19; Royal Ascot 2025, pagelle look: Camilla in Dior, Beatrice di York bon ton, Sarah Ferguson con la giacca del 19.

Re Carlo e Camilla al Royal Ascot: lui bacia Sarah Ferguson, lei con la borsa gioiello - Il Re fa il baciamano a Sarah Ferguson e a Eugenia di York, lei si presenta con la borsa di Dior. Come scrive dilei.it

Royal Ascot 2025, pagelle look: Camilla in Dior, Beatrice di York bon ton, Sarah Ferguson con la giacca del 1988, Harriet Sperling è nata una stella - Royal Ascot è uno degli eventi più prestigiosi d'Inghilterra a cui prendono parte ogni anno i sovrani britannici, che sono anche proprietari di uno dei cavalli in gara, in ... Scrive msn.com