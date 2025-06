Rowenta X-Clean 4 il lavapavimenti intelligente che si autopulisce | è in offerta ora!

Il cuore di questo innovativo dispositivo è la sua intelligenza artificiale, che rende la pulizia più semplice ed efficiente che mai. Con il Rowenta X-Clean 4, potrai dire addio alle complicate operazioni di manutenzione grazie alla funzione di autopulizia e alle prestazioni impeccabili su ogni superficie. Approfitta subito dell’offerta su Amazon: un alleato intelligente per una casa sempre perfetta!

Rowenta X-Clean 4: una soluzione completa per la pulizia dei pavimenti, che combina aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo tecnologico. Disponibile a 299,99 euro su Amazon, con uno sconto dell’8%, si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse superfici dure, come parquet e piastrelle, garantendo risultati di alto livello. Completa l’ordine al volo Autonomia fino a 50 minuti e Intelligenza Artificiale. Il cuore di questo dispositivo è l'uso di un' intelligenza artificiale avanzata, che rileva automaticamente il livello di sporco, regolando la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua in modo ottimale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rowenta X-Clean 4, il lavapavimenti intelligente che si autopulisce: è in offerta ora!

In questa notizia si parla di: rowenta - clean - lavapavimenti - intelligente

Pulizia completa in una sola passata: Rowenta X-Clean 10 ora con il 17% di sconto; Sconto esagerato per la scopa elettrica smart di Rowenta: va comprata ora; L'aspirapolvere 2-in-1 Rowenta X-Clean 10 al 29% in meno con il Black Friday.

Rowenta X-Clean 10 Recensione: ecco la lavapavimenti nata dalla collaborazione con Narwal - Clean 10 Alla domanda su quale modalità sia più adatta al vostro scopo non sarete costretti a trovare una risposta, poiché questa lavapavimenti è dotata di IA. Si legge su tech.everyeye.it

Lavapavimenti aspira e lava Rowenta in offerta Black Friday (-32%): la paghi anche a rate - guiderà nell’utilizzo delle 5 modalità disponibili sul pratico display LED. Segnala telefonino.net