Rovato ragazzo accoltellato al culmine di una rissa all’esterno di un locale

Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Rovato, quando una rissa scoppiata fuori da un locale ha portato a un grave accoltellamento. Due giovani coinvolti, uno rimasto ferito gravemente, hanno fatto salire la tensione nel centro del Bresciano. La dinamica dell’accaduto, ancora sotto indagine, sconvolge la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza nei momenti di svago. La città si interroga: cosa ha scatenato questa violenta escalation?

Rovato (Brescia), 21 giugno 2022 – Accoltellamento a poche centinaia di metri dalla festa popolare che si stava tenendo questa sera in centro a Rovato, coinvolti due ragazzi sotto i vent’anni uno dei quali raggiunto dai fendenti è rimasto gravemente ferito. I fatti si sono verificati intorno alle 23,30 nella cittadina del Bresciano, nella zona centrale a meno di cento metri dal municipio. All’esterno di un locale molto noto in città e nelle vicinanze della “camminata sugli spalti”, i due ragazzi hanno cominciato a litigare in modo sempre più acceso e violento. Cos’è successo . A un certo punto sono spuntate delle armi da taglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it