Rovato 20enne accoltellato durante una rissa | è in gravi condizioni caccia all’aggressore

Una notte di violenza scuote Rovato, dove un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato gravemente durante una rissa scoppiata durante i festeggiamenti in piazza. L’episodio, avvenuto vicino a un noto locale nel centro della città, ha scosso la comunità e scatenato una caccia all’aggressore. La comunità ora si chiede: cosa si nasconde dietro questo episodio di violenza? Restate con noi per saperne di più.

Violenza nella notte durante una festa popolare. Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato ieri, nella serata di venerdì, 20 giugno durante una violenta rissa scoppiata nei pressi di un noto locale nel centro di Rovato, in provincia di Brescia. Il giovane è stato colpito da un fendente e trasportato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale di Chiari. L'aggressione durante i festeggiamenti in piazza. Secondo quanto emerso finora, l'episodio si è verificato intorno alle 23,30, mentre in città era in corso una festa popolare. La lite tra due ragazzi è esplosa a pochi passi dal municipio, degenerando rapidamente.