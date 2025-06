Rossoverdi all’attacco Innocenti e Vanneschi | | Livello sempre più alto

Lorenzo Vanneschi, protagonista di tante emozionanti sfide, lascia il suo fidato Pinocchio, un cavallo con cui ha scritto pagine memorabili. Al suo posto, la scelta ricade su Skate, un coraggioso quarter horse di 9 anni pronto a sfidare il Buratto in questa 147esima edizione della Giostra. Un cambio di passo che promette spettacolo e suspense: la corsa è ancora tutta da vivere.

Cambio totale a Porta Crucifera. Almeno nelle cavalcature. Lorenzo Vanneschi lascia nella stalla Pinocchio, con cui ha fatto ottimi tiri, ha corso 6 giostre vincendone una, ma è stato anche penalizzato lo scorso anno per carriera lenta. Come sostituto sceglie Skate, un quarter horse di 9 anni al debutto contro il Buratto in questa 147esima edizione della Giostra. Vanneschi lo scorso anno tra i migliori della lizza, la vittoria sfugge per un soffio. Col nuovo cavallo cosa può cambiare? "Abbiamo scelto il soggetto che ci sembrava in questo momento il migliore. Skate è un cavallo che abbiamo preso da poco in scuderia, ma ho subito cercato di affiatarmi con lui e di farci binomio.