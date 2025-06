Roma via ai cortei contro la guerra Conte | Il riarmo è una follia | Mozione Pd-M5s | Stop alla cooperazione militare con Israele

A Roma, un vasto fronte di protesta si unisce contro il riarmo e la collaborazione militare con Israele, catalizzando l’attenzione di movimenti studenteschi, Potere al Popolo, Osa, Cambiare Rotta e oltre 80 sigle pacifiste. La mobilitazione, nutrita da passione e determinazione, chiede a gran voce un cambiamento verso la pace e il disarmo. La strada della protesta è aperta: ora è il momento di fare ascoltare le nostre voci.

All’iniziativa di protesta partecipano movimenti studenteschi, Potere al popolo, Osa, e Cambiare rotta, insieme con un’ottantina di sigle di altri gruppi, anche pacifisti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roma, via ai cortei contro la guerra. Conte: «Il riarmo è una follia» | Mozione Pd-M5s: «Stop alla cooperazione militare con Israele»

In questa notizia si parla di: roma - cortei - guerra - conte

Pd partecipa a cortei su Gaza a Roma e Milano con M5s, Avs, Iv e Azione - Il Partito Democratico partecipa attivamente ai cortei a sostegno di Gaza, unendosi alle iniziative promosse da M5S, Avs, Iv e Azione a Roma e Milano.

DIRE NO AL RIARMO È DIRE NO ALLA NATO. LE RAGIONI POLITICHE DI DUE CORTEI A ROMA. UNISCITI ALLA RETE DISARMIAMOLI! Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutte e tutti: la “Terza guerra mondiale a pezzi” ha un'accelerazione senz Vai su Facebook

Oggi, sabato 21 giugno, Roma sarà attraversata da una mobilitazione nazionale per la pace, promossa da oltre 440 sigle della società civile, sindacati, partiti e movimenti. La manifestazione, intitolata “Stop Rearm Europe – No guerra, riarmo, genocidio, autorit Vai su X

La manifestazione contro il riarmo in Europa oggi a Roma: le news in diretta; Roma, oggi in Piazza Vittorio e al Colosseo attesi in diecimila per i due cortei contro le guerre; Manifestazione contro il Riarmo, il corteo in diretta da Roma: M5s e Avs in piazza, assente il Pd.

Roma, partito il corteo contro il riarmo e pro-Pal: bruciata foto di Trump e bandiere di Israele. «Siamo oltre 100mila» - Pal: bruciata foto di Trump e bandiere di Israele. Riporta ilmessaggero.it

Sinistra divisa in piazza contro il riarmo: Conte, Fratoianni e Bonelli a Roma, Schlein in Olanda - Secondo gli organizzatori erano 5mila le persone alla partenza del corteo da Porta San Paolo in direzione dei Fori Imperiali ... Secondo msn.com