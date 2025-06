Roma vandalizzato il Talent Corner di Piazza Balduina

Un triste episodio che oscura la Festa della Musica a Roma: il Talent Corner di piazza Balduina, spazio dedicato ai giovani talenti e alla creatività, è stato vandalizzato. Un gesto che ferisce non solo l’estetica, ma anche la speranza di un futuro artistico condiviso. È fondamentale reagire con determinazione e solidarietà per preservare questi luoghi di crescita e ispirazione. La città può e deve risorgere più forte di fronte a simili sfide.

Colpito uno spazio dedicato ai giovani proprio nel giorno della Festa della Musica ROMA – Brutto risveglio nella capitale, proprio nella giornata in cui si celebra la musica. Il Talent Corner di piazza della Balduina, punto di riferimento per i giovani che vogliono esibirsi e condividere il proprio talento, è stato trovato completamente vandalizzato. A darne notizia sono stati il consigliere comunale Lorenzo Marinone, delegato del sindaco alle Politiche giovanili, e il presidente della Commissione cultura del Municipio XIV, Pino Acquafredda. "Questa mattina abbiamo trovato il Talent Corner totalmente distrutto.

