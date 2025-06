Roma su Wesley Massara sfida la Juventus | il Flamengo fissa il prezzo

Con il calciomercato alle porte, la Roma si prepara a sfide importanti, tra l’ardua missione di blindare i propri gioielli e di rinforzare la rosa. Wesley Massara si lancia nella battaglia con Juventus e Flamengo, fissando i prezzi e le strategie. In questo scenario turbolento, i giallorossi sanno che ogni mossa sarà cruciale per il futuro, e l’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva e vincente.

Il calciomercato si avvicina sempre di più, con la Roma che non può e non vuole farsi cogliere impreparata. I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad un’estate cruciale, in cui sarà determinante non sbagliare le mosse in entrata ed in uscita. L’obiettivo è quello di regalare a Gian Piero Gasperini un organico quanto più fornito possibile, in ogni reparto. Il neo direttore sportivo Frederic Massara starebbe iniziando a fare i conti con il rebus intorno alle corsie esterne. Se da un lato Angelino risulterebbe essere in bilico, dall’altro terrebbe banco il possibile arrivo di un terzino in rampa di lancio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it