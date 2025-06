Roma rubano zaino a turista ai Musei Vaticani | arrestati due borseggiatori

Roma ancora una volta teatro di storie di coraggio e giustizia. Due borseggiatori rumeni pensavano di agire indisturbati nel cuore dei Musei Vaticani, ma sono stati prontamente fermati dalla polizia. La rapidità dell’intervento ha impedito che il loro gesto diventasse un episodio irrisolto. La sicurezza in città si rafforza e i cittadini, anche i turisti, possono continuare a godere delle meraviglie di Roma con maggiore tranquillità .

I ladri sono stati fermati dalla polizia poco dopo il colpo, entrambi accusati di furto aggravato ROMA – Tentano un furto in pieno giorno, nel cuore turistico della Capitale, ma la fuga dura poco. Due uomini di nazionalitĂ rumena sono stati arrestati dopo aver sottratto lo zaino a un turista in fila per entrare ai Musei Vaticani. Il colpo è avvenuto mentre lo zaino era stato momentaneamente affidato al conducente di un minivan turistico. I due ladri hanno approfittato della distrazione e si sono dati alla fuga. Uno è stato bloccato quasi subito dai "falchi" della polizia, in servizio antiborseggio in zona, all'altezza di viale Vaticano.